Москвичам почту будут доставлять роботы

«Почта России» запустила доставку посылок с помощью беспилотных роботов-курьеров «Яндекса» в Москве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Для начала в программе примут участие 36 роботов, которые будут привозить посылки из 27 почтовых отделений. На первом этапе доставка осуществляется из четырех офисов столичного района Хамовники. Отмечается, что в течение месяца будут подключены еще 23 отделения, расположенные у станций метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», в Раменках и в других районах. Радиус доставки составит до двух километров.

Все желающие смогут воспользоваться данной услугой в приложении почты на платформе Android. Находящийся в зоне покрытия пользователь увидит опцию с рободоставкой в интерфейсе мобильного приложения. В течение пробного этапа проекта стоимость доставки составит один рубль.

Ранее стало известно, что водители московского отделения «Почты России» будут носить бронежилеты. Такие средства защиты нужны будут водителям, которые развозят пенсии на дом наличными. Почтовый автомобиль имеет теперь такой же статус, как и инкассаторский.