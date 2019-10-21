Москвичам показали новую станцию метро

На портале мэра Москвы появились изображения внешнего облика строящейся станции метро «Коммунарка» (рабочее название «Столбово») Коммунарской линии.

Станцию построят в современном стиле биотек, в оформлении будет преобладать зеленый цвет. Все элементы постройки и декора будут формой и цветом напоминать разные объекты живой природы.

В частности, в зеленом цвете будут выполнены стены и прямоугольные колонны на станции. Пол вестибюля отделают светлым гранитом, а потолок на платформе украсят декоративными нишами, которые сделают его похожим на кору березы.

Станция «Коммунарка» будет расположена в поселении Сосенское возле деревни Столбово, с нее можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии. Открытие станции запланировано на 2023 год.

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