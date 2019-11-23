Москвичам показали поликлинику будущего

Шоурум поликлиники нового стандарта построили в диагностическом центре на севере столицы, сообщает «Москва 24».

Медики смогут выбрать вариант понравившегося кабинета и оценить зону ожидания для пациентов, рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. По итогам отзывов будет выбран вариант, который станет основой для оформления всех поликлиник нового стандарта. Всего предложено пять типов кабинетов.

Шоурум расположен в диагностическом центре № 5 по адресу Шенкурский проезд, дом 8А. По словам Раковой, более 70 процентов москвичей, проголосовавших через проект «Активный гражданин», поддерживают введение нового стандарта поликлиник.

Программа «Новый московский стандарт поликлиник» была запущена в 2019 году. Планируется, что кабинеты востребованных врачей будут располагаться на нижних этажах, административный персонал — на верхних. В каждом филиале пациентов будут принимать восемь наиболее востребованных специалистов, в головных зданиях — до пяти специалистов узких направлений. В лечебных учреждениях появятся маммограф, рентген или флюорограф, аппараты УЗИ, МРТ и КТ. Большинство обследований будут доступны в одной поликлинике, а результаты можно будет хранить в электронном виде.

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