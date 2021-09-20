Москвичам пообещали 15 тысяч вакансий на территории Соколиной Горы

Около 15 тысяч новых рабочих мест появится на территории бывшей промзоны Соколиная Гора, пообещал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, об этом говорится сайте руководителя столицы.

Два участка бывшей промышленной зоны реорганизуют в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Общая площадь территории составляет 50 гектаров. Инвестировать в проект обещают 65 миллиардов рублей.

По словам Ефимова, ожидаемый бюджет составляет 3,3 миллиарда рублей в год. «Для жителей города появится около 15 тысяч вакансий», — добавил политик.

В планах — построить 675 тысяч квадратных метров недвижимости. Прежде всего, это будут участки высокотехнологичного производства. Кроме того, предусмотрена общественно-деловая застройка, включая новые школу и детский сад. В рамках программы реновации на территории бывшей промзоны возведут 250 тысяч квадратных метров жилья.

2 сентября в московской службe занятости зафиксировали рекордное количество вакансий — около 400 тысяч рабочих мест, что в 2,5 раза больше, чем до пандемии.

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