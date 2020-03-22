Москвичам пообещали 16 градусов тепла

Синоптики предупредили, что во второй половине следующей недели в Москве будет превышена климатическая норма, а к пятнице, 27 марта, дневная температура достигнет отметки в плюс 16 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В понедельник температура будет даже чуть-чуть ниже нормы на 1 градус примерно, во вторник — около нормы. Начиная со среды, температура опять выше нормы: сначала на 2 градуса, потом и больше», — приводит слова синоптика агентство.

В субботу, 21 марта, столбики термометров опустились до минус одного градуса. По прогнозам, в ближайшие сутки днем воздух прогреется до 1-3 градусов тепла, а ночью охладится до минус семи.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал россиянам «малиновое» лето. По его словам, такое лето будет «очень классным». «Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей», — отметил синоптик.

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