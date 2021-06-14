Москвичам пообещали 30-градусную жару

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам 30-градусную жару уже в конце недели. Такой прогноз он опубликовал в своем Instagram.

«Вторая половина предстоящей недели будет превосходной — на языке авиационных метеорологов погода будет стоять „миллион на миллион“!» — добавил метеоролог. Как он объяснил, причиной станет азорский антициклон.

17 июня в Москве потеплеет до 21-26 градусов, а в выходные воздух прогреется до 26-31 градуса. По словам Тишковца, это на 5 градусов выше, чем должно быть в это время года.

«Предварительные долгосрочные прогнозы подсказывают, что теперь относительно теплое, солнечное и сухое лето в средней полосе России — это надолго», — заключил синоптик.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!