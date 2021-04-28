Москвичам пообещали 30-градусную жару

В Москву после майских праздников придет солнечная и ясная погода, а также жара. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Вечерняя Москва».

По его словам, еще 9 мая в городе будет прохладно, однако после этого в столице наступит стабильный теплый период. Москвичам пообещали возвращение южного циклона: столбики термометра будут показывать не меньше плюс 25 градусов, а иногда — плюс 30 градусов.

Тишковец отметил, что «природа начнет просыпаться», также начнется повсеместное цветение.

Ранее москвичам рассказали о погоде в столице на майские праздники. На протяжении всех длинных выходных ожидаются дожди, исключением станет только Пасха. Если же над Москвой решат разогнать облака, то все осадки будут в Подмосковье.

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