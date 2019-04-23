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Москвичам пообещали аномально теплую погоду

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

До конца рабочей недели в столичном регионе установилась аномально теплая для апреля погода. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

По ее словам, температура окажется выше нормы на 6-7 градусов. Максимальная температура составит плюс 17-19 градусов по Москве и до 20 по области.

По данным синоптиков, Апрель в столичном регионе может достичь минимума по количеству осадков за последние 35 лет и побить рекорд 1984 года. За первые три недели месяца в городе выпало всего 8,5 миллиметра осадков при норме в 44 миллиметра.

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