Москвичам пообещали аномальные осадки в виде дождя и снега

В четверг, 21 мая, в столице ожидается аномальное количество осадков в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, четверг станет самым холодным днем текущего месяца. Синоптик сказал, что в этот день местами может выпасть до 23-28 миллиметров осадков, что является половиной месячной нормы. Он отметил, что в дневные часы температура воздуха в столице не превысит плюс 8-10 градусов.

«Такие температурные показатели приходятся по климату на первую декаду апреля, то есть, по климату москвичи будут отброшены на 1,5 месяца назад. Такой силы (днем ниже плюс 10) арктические вторжения в Москве 21 мая происходили за последние 72 года в среднем не чаще 1 раза в 18 лет, а такой интенсивности осадки случаются в этот день лишь однажды в четверть века», — добавил Тишковец. Согласно заявлению синоптика, 21 мая в столичный регион заглянет зима.

Он добавил, что очаговые снегопады в основном ожидаются в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Подмосковья, однако отметил, что есть вероятность появления белых «мух» и в небе над СВАО, САО, СЗАО, ВАО, ЮВАО.

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