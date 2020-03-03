Москвичам пообещали апрельскую погоду в начале марта

5 и 6 марта температура воздуха в Москве может перекрыть абсолютные максимумы. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в четверг, 5 марта, воздух может прогреться от плюс 10 до плюс 12 градусов. В пятницу температура воздуха достигнет отметки плюс 11 градусов.

Метеоролог отметила, что эти показатели характерны для середины апреля, тогда как нормой для начала марта считается температура около минус 3-5 градусов.

2 марта сообщалось, что за минувшую зиму в Москве было зафиксировано 11 температурных рекордов. Этот сезон оказался самым теплым за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон 2019-2020 года составила 0 градусов, что выше нормы на 7,7 градуса.

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