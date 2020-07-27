Москвичам пообещали арктическое вторжение

Погода в Москве в первой половине текущей недели будет теплой, а с пятницы, 31 июля, температура воздуха резко пойдет вниз и начнется так называемое арктическое вторжение. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он рассказал, что потепление с температурой 25-27 градусов будет сопровождаться небольшими дождями и грозами. «По-прежнему преимущественно в вечернее и послеполуденное время гроз будет много, иногда они даже могут быть очень сильными. Но тем не менее будет тепло, температура выше нормы», — пообещал специалист.

Синенков добавил, что после потепления в Москве похолодает и такая погода сохранится, по крайней мере, до середины следующей недели.

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