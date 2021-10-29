Москвичам пообещали благоприятную погоду

В пятницу, 29 октября, в Москве ожидается благоприятная погода. Такой прогноз опубликовал портал «Метеоновости».

Синоптики пообещали, что в столице будет облачно с прояснениями, местами с небольшим дождем. Температура воздуха в Москве составит семь-девять градусов тепла, в области — от пяти до 10 градусов. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду. В целом на столичный регион окажет влияние теплый атмосферный фронт.

Москвичей предупредили о небольшом повышении атмосферного давления, которое могут почувствовать метеозависимые, перенесшие инфаркты и инсульты горожане, а также гипотоники и гипертоники. Им посоветовали больше отдыхать.

Ранее жителям столицы пообещали иллюзию бабьего лета. В субботу, 30 октября, температура может подняться до рекордных за последние десятилетия показателей.