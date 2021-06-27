Москвичам пообещали «человеческую температуру»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы «человеческую температуру». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, жара в столице спадет к середине следующей недели. Так, 29 июня в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит до 24-29 градусов тепла. Ночью в Москве ожидается до 21 градуса выше нуля, а в Подмосковье — до 16 градусов тепла. 30 июня дневная температура воздуха в городе будет уже 25-26 градусов.

«Конечно, это тоже еще очень теплая погода, но превышение нормы уже всего лишь на 5 градусов. Это уже будет не та изнуряющая жара», — отметил синоптик.

Ранее синоптик Александр Ганьшин рассказал, что к июлю температура воздуха в Москве станет комфортной. Он объяснил, что жаркая погода в столице вызвана блокирующим антициклоном, который не пропускает другие воздушные массы. Специалист выразил надежду, что жара не продержится долго, как это было в 2010 году.

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