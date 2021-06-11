Москвичам пообещали дожди и грозы

Синоптики Гидрометцентра России пообещали жителям Москвы облачную погоду с кратковременными дождями и грозами в пятницу, 11 июня, сообщается на сайте центра.

По прогнозу специалистов, днем в столице воздух прогреется до 19-23 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. В Подмосковье ожидается до 22 градусов, ночью — до 13 градусов.

Ветер в столичном регионе будет северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Из-за грозы и сильного ветра в Москве до 13:00 12 июня сохраняется желтый уровень погодной опасности.

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