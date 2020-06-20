Москвичам пообещали два дня бесплатной парковки

Парковки в Москве в день парада Победы 24 июня и в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будут бесплатными. Это в субботу, 20 июня, пообещал мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам», — добавил градоначальник.

При это Собянин призвал жителей столицы обратить внимание на то, что в день проведения парада в городе будут перекрыты некоторые улицы.

В прошлый раз москвичи могли бесплатно припарковаться на улицах города 12 и 13 июня по случаю Дня России.

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