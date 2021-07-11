Москвичам пообещали индекс ультрафиолета как в Африке

Москвичей в воскресенье, 11 июля, ожидает жара до плюс 33 градусов и индекс ультрафиолета как на экваторе. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы», — рассказал синоптик.

Специалист отметил, что для Москвы нормальный ультрафиолетовый индекс — 2-3 единицы. А 6, как ожидается, характерен для Намибии, Замбии, Сингапура. «Это индекс тропической и экваториальной зоны», — уточнил он.