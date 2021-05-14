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Москвичам пообещали июльскую погоду
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС пообещал, что москвичей ждет июльская погода с понедельника, 17 мая.
По его словам, температура воздуха будет превышать норму на 6-7 градусов в понедельник и даже на 7-8 градусов во вторник, 18 мая, отметил Вильфанд.
При этом в начале следующей недели ночная температура ожидается до плюс 16 градусов, дневная — в пределах 23-28 градусов тепла. Значительных осадков не прогнозируется.
Ранее в Москве завершился отопительный сезон. Системы теплоснабжения более 34 тысяч жилых домов переведены на летний режим работы. Всего в Москве системы теплоснабжения отключили в 74 тысячах зданий.
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