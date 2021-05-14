Москвичам пообещали июльскую погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС пообещал, что москвичей ждет июльская погода с понедельника, 17 мая.

По его словам, температура воздуха будет превышать норму на 6-7 градусов в понедельник и даже на 7-8 градусов во вторник, 18 мая, отметил Вильфанд.

При этом в начале следующей недели ночная температура ожидается до плюс 16 градусов, дневная — в пределах 23-28 градусов тепла. Значительных осадков не прогнозируется.

Ранее в Москве завершился отопительный сезон. Системы теплоснабжения более 34 тысяч жилых домов переведены на летний режим работы. Всего в Москве системы теплоснабжения отключили в 74 тысячах зданий.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!