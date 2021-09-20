Москвичам пообещали холод и дожди

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости пообещал, что москвичей ждет плохая погода, причем количество осадков подсчитать будет сложно.

«Предсказать количество осадков, которые выпадают заранее, пока невозможно», — сказал синоптик. По его словам, из-за холода дождь будет ощущаться как сильный, при этом скорость ветра в Подмосковье будет составлять до 18 метров в секунду.

При этом, в целом погода в столице будет крайне некомфортной. «Холодно настолько, что температура будет на три-четыре градуса ниже нормы», — предупредил он.

Также Вильфанд спрогнозировал монотонный дождь с «некоторыми перерывами». «Впечатления холодного дождя, сильного дождя будут усугублять ощущение непогоды», — заключил он.

Ранее Вильфанд рассказал, что в центр европейской части России придет потепление до 13 градусов выше ноля в пятницу, 24 сентября. Однако он подчеркнул, что погода останется облачной в этот период.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!