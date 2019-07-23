Москвичам пообещали холодные выходные

В воскресенье, 28 июля, в Москве резко похолодает. Об этом во вторник, 23 июля, сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, температура в городе понизится на семь градусов. Так, если в субботу, 27 июля, воздух в столице еще прогреется до плюс 23-28 градусов, то к воскресенью столбики термометров опустятся до отметки в плюс 16-21 градус. При этом возможны небольшие кратковременные дожди.

По предварительным прогнозам, аналогичная температура сохранится в Москве и в начале следующей недели.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что в середине текущей недели в город снова вернутся дожди.

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