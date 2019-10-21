Москвичам пообещали комфортную погоду

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, 21 октября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в этот день составит 15-17 градусов тепла в столице и 13-18 градусов — по области. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня временами пройдет дождь.

Синоптики отмечают, что такая погода — комфортна для большинства жителей Москвы и Подмосковья. «Температура выше климатических значений, атмосферное давление начнет слабо падать, и его фон приблизится к нормальному, кислородный режим благоприятный», — уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что после нескольких температурных рекордов с 22 октября в столичном регионе будет постепенно холодать.

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