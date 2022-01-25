Москвичам пообещали комфортную зимнюю погоду

Облачная погода, небольшой снег и слабый ветер ожидаются в Москве 25 января. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Как рассказали синоптики, погоду в столичном регионе будет определять передняя часть ложбины циклона. По их прогнозам, в столице ожидается температура от минус 10 до минус 8 градусов, в Подмосковье — от 12 до 7 градусов мороза. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 75 процентов.

«Для жителей Москвы, которые не отмечают повышенной метеочувствительности, и нет серьезных проблем со здоровьем, это комфортная зимняя погода», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильном похолодании в Москве в ночь на пятницу, 28 января. Кроме сильного похолодания, метеоролог спрогнозировал снижение показателей атмосферного давления.