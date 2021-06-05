Москвичам пообещали летние дожди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что летние дожди в Москве ожидаются со второй половины воскресенья, 6 июня. Его слова передает ТАСС.

Как пояснил синоптик, причиной изменения погоды станет влияние циклона с юга. «Поэтому появится облачность, будут местами кратковременные дожди. Такие летние дожди», — добавил он. По словам Вильфанда, дожди будут частыми и продолжатся несколько дней подряд, но при этом погода будет теплой.

Согласно прогнозу, 5 и 6 июня в столице ожидается около 23-25 градусов тепла, 7 июня воздух прогреется до 24-26 градусов тепла, 8 и 9 июня — до 20-25 градусов тепла.

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