Москвичам пообещали лето в начале осени

Первая неделя сентября в Москве и Подмосковье будет очень теплой. Об этом РИАМО сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, температура воздуха в течение недели будет выше климатической нормы на 4-5 градусов. В понедельник и вторник, 2 и 3 сентября, в столичном регионе ожидается плюс 23-25 градусов тепла. «По сути своей такая погода характерна для первой декады августа, а не для начала сентября», — сказала Волосюк.

В среду, 4 сентября, пройдет ливневый дождь, местами могут прогреметь грозы. Во второй половине недели погода улучшится, но в четверг похолодает до 18-20 градусов. Однако в пятницу температура воздуха вновь повысится — до 22 градусов.

Ранее, 31 августа, сообщалось, что Москву окутал густой туман. Из-за этого утром в столичных аэропортах были задержаны свыше 100 рейсов.

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