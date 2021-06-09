Москвичам пообещали меньше дождей и потепление

К выходным 12-13 июня жителям Москвы пообещали, что будет идти меньше дождей, а воздух прогреется до 22-27 градусов в дневное время. Прогнозы центра погоды «Фобос» приводит агентство «Москва».

По словам синоптиков, циклон продолжит кружить над Черноземьем до конца рабочей недели. Потому в Москве периодически будут выпадать осадки.

«Из-за обилия облаков по ночам будет тепло — 10-15 градусов. В четверг днем ожидаются 17-22 градуса, в пятницу потеплеет до 19-24 градусов. С наступлением выходных дождей станет меньше, и в дневное время воздух будет постепенно прогреваться до 22-27 градусов», — пояснили в «Фобосе».

При этом, по информации синоптиков, в понедельник, 14 июня, снова ожидаются грозы и температура до 21-26 градусов.

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