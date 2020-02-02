Москвичам пообещали морозную погоду

Во вторник, 4 февраля в столичный регион придет морозная погода. Температура в Москве будет постепенно приближаться к климатической норме, сообщили в Гидрометцентре России, передает «Интерфакс».

«Если в понедельник днем воздух в Москве прогреется до 1-3 градусов тепла, то в течение суток во вторник при ветреной погоде с порывами до 15 метров в секунду ожидается уже до 2-4 градусов мороза», — отметили в Гидрометцентре.

Также собеседник агентства отметил, что в 5 февраля температура воздуха опустится 5-7 градусов мороза ночью и до 3-5 градусов днем. К концу недели ночью температура будет опускаться до минус 18 градусов.

По данным синоптиков, в прошедшем январе температура была на 10 градусов выше климатической нормы.

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