Москвичам пообещали начало октября с рекордом времен Хрущева

Атмосферное давление в Москве 1 октября достигнет рекордного минимума. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Отмечается, что в предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, фон атмосферного давления еще будет повышенным, однако уже на следующей неделе давление будет стремительно понижаться и достигнет рекордного минимума 1 октября — до 730 миллиметров ртутного столба.

Синоптики сообщают, что самое низкое атмосферное давление на 1 октября было зафиксировано в 1954 году — 733 миллиметра ртутного столба. Москвичей предупредили, что низкое атмосферное давление в сочетании с возмущенным магнитным полем может быть опасно для здоровья.

Никита Хрущев занимал должность первого секретаря ЦК КПСС с 1953 по 1964 год. Период его правления называют оттепелью: были выпущены на свободу многие политические заключенные, а по сравнению со временем Иосифа Сталина активность репрессий значительно снизилась.

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