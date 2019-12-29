Москвичам пообещали «настоящую метель» перед Новым годом

В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается снег и порывистый ветер, то есть настоящая метель. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в первой половине дня будет холодно, но уже после полудня начнутся изменения. «Будет сильный ветровой режим — скорость ветра будет около 10 метров в секунду, но порывы будут и 15-18 метров в секунду», — уточнил специалист.

По словам Вильфанда, снег будет идти в Москве примерно до 21:00-23:00, выпадет до 3-4 сантиметров.

Ранее в декабре главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в столице в новогодние праздники ожидается не по сезону теплая погода.

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