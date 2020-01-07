Москвичам пообещали «неласковую погоду» в первый рабочий день

Жителей Москвы в первый рабочий день после праздников ожидает «неласковая погода». Об этом сообщил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По его словам, 8 января ожидается увеличение скорости ветра до 15 метров в секунду, на следующий день, 9 января, ветер будет порывистый 12-17 метров в секунду.

Вильфанд добавил, что также в городе повысится температура воздуха и станет выше нормы на девять градусов. Синоптик отметил, что в первый рабочий день будет оттепель — ночью прогнозируется до минус двух градусов, днем до плюс двух градусов. Москвичи также смогут наблюдать мокрый снег, гололедицу и возможное оледенение на проводах 9 января, заключил он.

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