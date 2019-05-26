Москвичам пообещали немного небесной влаги

В столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на портале «Метеоновости» в воскресенье, 26 мая.

«Атмосферный фронт (...) сместится на восток области, оставляя для Москвы лишь малые остатки небесной влаги, а для жителей восточной части Подмосковья он может выразиться в ливнях с грозами», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в городе пройдут кратковременные дожди, кое-где сопровождающиеся грозой и порывистым ветром до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит до плюс 22 градусов, по области до 17 градусов тепла.

Отмечается, что фон атмосферного давления будет пониженным — около 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле прогнозируется спокойное.

Специалисты предупреждают, что у метеозависимых людей возможно ухудшение самочувствия, и советуют больше времени проводить на природе, а также заниматься дыхательной гимнастикой, принимать контрастный душ и ванны с добавлением трав и морской соли.

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