Москвичам пообещали облачность и снег

Облачная погода и местами небольшой снег ожидаются в столичном регионе в среду, 9 февраля. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Как уточнили синоптики, высотная циклоническая ложбина над столичным регионом продолжит формировать дискомфортную погоду на фоне пониженного атмосферного давления. Температура воздуха в Москве будет от минус двух до плюс одного градуса, в Подмосковье — от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду.

Кроме того, низкое содержание кислорода в воздухе будет способствовать развитию погодной гипоксии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столичном регионе ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. В начале следующей недели температура в столице будет около нуля градусов.