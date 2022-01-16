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Москвичам пообещали облачность и снег

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Москвичам пообещали облачность и снег
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Синоптики пообещали москвичам облачную с прояснениями погоду и небольшой снег в воскресенье, 16 января. Прогноз опубликован на портале «Метеоновости».

Отмечается, что погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. Температура воздуха в Москве ожидается от 5 до 3 градусов мороза, в Подмосковье — от минус 7 до минус 2 градусов. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха около 75 процентов.

Москвичам рекомендовали нормализовать режим труда и отдыха, не пренебрегать медицинскими назначениями, а также избегать долгого пребывания на воздухе, так как влажная и прохладная погода может стать причиной острых респираторных и простудных болезней.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей Подмосковья об аномально изменчивой погоде.

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