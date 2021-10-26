Москвичам пообещали облачную и ветреную погоду

Облачную погоду с прояснениями и без осадков пообещали москвичам во вторник, 26 октября, в Гидрометцентре России. В этот день ожидается до 8 градусов тепла днем и до 1 градуса тепла в ночное время суток.

В Московской области синоптики прогнозируют максимум до 3 градусов тепла днем и до минус 1 градуса в ночь на среду, 27 октября. Ветер ожидается с юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду, но возможны сильные порывы до 15 метров в секунду на некоторых участках. Атмосферное давление составит 749–754 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о гололеде на дорогах, который появился в понедельник, 25 октября.