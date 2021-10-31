Москвичам пообещали облачную погоду без осадков

Переменная облачность без осадков ожидается в воскресенье, 31 октября, в Москве и Московской области. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве — 9-11 градусов, по области — 8-13 градусов», — отметили синоптики.

На данный момент столица и Подмосковье находятся в зоне северно-западной периферии антициклона, в связи с чем наблюдаются благоприятные погодные условия. Атмосферное давление составит до 755 миллиметров ртутного столба. Порывы ветра достигнут максимум десяти метров в секунду.

Ранее специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что осенние перепады температуры ослабляют иммунитет.