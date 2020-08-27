Москвичам пообещали теплое начало осени

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, какая погода ожидается в Москве в первый день осени. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал синоптик, начало осени ожидается теплым. Потепление в столичном регионе начнется в воскресенье, 30 августа. На следующий день, 31 августа, воздух прогреется до 25 градусов тепла. «С большой долей вероятности можно прогнозировать, что температура сохранится высокая 1 сентября», — предположил он.

При этом Вильфанд спрогнозировал, что до конца недели в Москве и области будет дождливо и облачно. Днем ожидается не более плюс 20 градусов, а ночью возможно похолодание до 9-14 градусов тепла.

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