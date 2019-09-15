Москвичам пообещали первый снег

На предстоящей неделе в Москве может выпасть мокрый снег, сообщает портал «Метеовести».

В понедельник днем температура в столице составит 10-15 градусов Цельсия. К пятнице ночью столбики термометров приблизятся к нулю, а на севере и востоке Подмосковья местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем в конце недели температура в Москве составит 6-11 градусов Цельсия.

На высоте 1,5 километра температура воздуха понизится почти до минус 5 градусов Цельсия, поэтому вероятны осадки в смешанной фазе, сообщают синоптики.

«В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые мухи — вкрапления в осадки небольшого мокрого снега», — поясняется в сообщении метеорологов.

Снег будет носить «исключительно символический, незначительный и мозаичный характер и сразу же будет таять», уверяют синоптики.

Ранее сообщалось, что пятница, 13 сентября, стала финалом бабьего лета в столице.

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