Москвичам пообещали почти половину месячной нормы осадков за два дня

За два дня в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Согласно заявлению синоптика, вечером во вторник, 7 июля, в отдельных районах Москвы может выпасть до 18 миллиметров осадков. Также, по предварительным прогнозам, в среду, 8 июля, может выпасть еще от 15 до 25 миллиметров осадков. Метеоролог отметил, что всего месячная норма составляет 95 мм.

«Сегодня прогнозируем, что по западу Московской области и даже по северо-западу Москвы пройдут осадки от 5 до 18 миллиметров. Месячная норма 95 миллиметров. Завтра, по предварительным расчетам, осадки тоже начнутся во второй половине дня», — сказал Вильфанд.

Эксперт добавил, что 8 июля утром будет выпущена более детальная информация, «так как ситуация (прогностическая) достаточно сложная».

Ранее москвичам объяснили возможность смерчей в городе. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве 7 июля, в самый жаркий день месяца, к вечеру возможен локальный град, шквал и смерч.

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