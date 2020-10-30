Москвичам пообещали похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу, 30 октября, в Москву придет похолодание. Об этом сообщает ТАСС.

По прогнозу синоптика, в ближайшие дни воздух в светлое время суток воздух будет прогреваться максимум до 5-8 градусов тепла, а ночами ожидаются небольшие заморозки до минус 1 градуса. Осадков в пятницу и субботу не ожидается. Однако в воскресенье местами пройдут небольшие дожди.

Вместе с тем Вильфанд пообещал, что похолодание будет коротким, уже во вторник, 3 ноября, в столицу вернется тепло. Воздух днем прогреется до 7-12 градусов, ночью — температура составит 5-6 градусов. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается.

Ранее синоптики указали, что рассчитывать на образование снежного покрова в ближайшее время москвичам не стоит, потому что почва еще достаточно теплая.

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