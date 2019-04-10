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Москвичам пообещали похолодание к выходным

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

После пришедшего в столичный регион потепления температура в Москве начнет постепенно падать. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, в среду, 10 апреля, будет около плюс 11-13 градусов, в четверг 11 апреля днем столбики термометров покажут до плюс 12 градусов. Однако давление будет около и ниже нормы.

К выходным ожидается похолодание до плюс шести градусов. При этом ночью и утром температура может опускаться ниже нуля.

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