Москвичам пообещали похолодание к выходным

После пришедшего в столичный регион потепления температура в Москве начнет постепенно падать. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, в среду, 10 апреля, будет около плюс 11-13 градусов, в четверг 11 апреля днем столбики термометров покажут до плюс 12 градусов. Однако давление будет около и ниже нормы.

К выходным ожидается похолодание до плюс шести градусов. При этом ночью и утром температура может опускаться ниже нуля.