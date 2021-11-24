Москвичам пообещали потепление до конца недели

Такой температурный фон сохранится в городе до конца недели, поэтому в пятницу и субботу снежный покров будет таять. «В пятницу и субботу небольшие осадки прогнозируются в виде дождя, а он способствует размыванию снега даже больше, чем положительная температура. Может, останется немного совсем снега, да и только», — заключил он.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей, что резкое повышение атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба ожидается в Москве и Подмосковье. По его словам, в среду, 24 ноября, будет от минус четырех до минус семи градусов, а днем около нуля.