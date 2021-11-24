Москвичам пообещали потепление до конца недели
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление до конца недели. Он рассказал ТАСС, что к четвергу температура поднимется до плюс трех градусов.
«Зимняя погода в Москве не сохранится. Днем в среду будет уже повышение температуры до нуля — минус двух градусов. В четверг температура еще повысится, погода будет уже теплой — ночные температуры прогнозируются около нуля градусов, дневные — плюс один-три градуса», — пояснил синоптик.
Такой температурный фон сохранится в городе до конца недели, поэтому в пятницу и субботу снежный покров будет таять. «В пятницу и субботу небольшие осадки прогнозируются в виде дождя, а он способствует размыванию снега даже больше, чем положительная температура. Может, останется немного совсем снега, да и только», — заключил он.
Ранее Вильфанд предупредил москвичей, что резкое повышение атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба ожидается в Москве и Подмосковье. По его словам, в среду, 24 ноября, будет от минус четырех до минус семи градусов, а днем около нуля.