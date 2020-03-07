Москвичам пообещали рекордно теплую погоду

Жителей Москвы в субботу, 7 марта, ожидает рекордно теплая погода. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишут РИА Новости.

По его словам, днем в столице ожидается до 11 градусов тепла. «Сегодня в Москве может случиться обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока он принадлежит 2002 году и составляет 9 градусов ровно», — сказал он.

Как сообщается на сайте «Метеоновости», столичный регион будет находиться в теплом секторе региона. Однако, несмотря на это, в Москве может пройти небольшой дождь. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Метеорологи отмечают, что в московском регионе сохраняется аномально теплая погода с повышенной влажностью воздуха и колебаниями атмосферного давления.

В этот день у метеочувствительных людей могут возникнуть проблемы с сосудами. Также могут отмечаться скачки артериального давления, приступы мигрени и симптомы вегетативных расстройств.

2 марта синоптики сообщили, что в Москве за минувшую зиму было зафиксировано 11 температурных рекордов. Этот сезон оказался самым теплым за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений.

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