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Москвичам пообещали резкое потепление

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Москвичам пообещали резкое потепление
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «РИА Новости» пообещал резкое потепление в Москве, оно придет в столичный регион уже в воскресенье, 12 декабря.

Как рассказал синоптик, днем температура вернется в климатические рамки и составит минус два-четыре градуса. Причиной такой резкого и существенного потепления станет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт, пояснил Леус. В воскресенье в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня пойдет слабый снег.

Леус добавил, что на следующей неделе по ночам температура в столичном регионе будет колебаться от минус трех до минус семи градусов, днем от минус двух до плюс двух. При этом возможен небольшой снег, а в дневные часы при плюсовых температурах — мокрый снег, заключил синоптик.

9 декабря в Москву впервые с начала текущей зимы пришли десятиградусные морозы, что соответствуют климату начала января.

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