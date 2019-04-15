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Москвичам пообещали резкое потепление

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

К концу текущей недели воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 19 градусов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на данные специалистов Гидрометцентра России.

«В среду и в четверг ночью до плюс 3 градусов, днем во вторник до плюс 14, в среду до плюс 11, в четверг до плюс 13 градусов, в пятницу плюс 10-15 градусов. В субботу и воскресенье плюс 14-19 градусов», — рассказал собеседник агентства.

Атмосферное давление в регионе будет повышаться и достигнет пика к четвергу, составив 765 миллиметров ртутного столба

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