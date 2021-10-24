Москвичам пообещали самую холодную ночь с начала осени

Предстоящая ночь с воскресенья, 24 октября, на понедельник, 25 октября, может стать самой холодной с начала осени. Об этом в беседе с РИА Новости пообещал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, в Москву придут заморозки, и столбик термометра опустится до минус трех градусов. В Подмосковье температура воздуха опустится до минус пяти градусов. Помимо этого, на дорогах появится гололедица, в связи с чем тротуары и проезжая часть покроются коркой льда толщиной до двух миллиметров.

Эксперт призвал автомобилистов быть осторожными на дорогах в начале предстоящей недели.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. В Москве и Подмосковье ожидается ветер до 17 метров в секунду. Предупреждение действует с 9:00 до 18:00 24 октября.