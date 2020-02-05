Москвичам пообещали самый холодный день зимы

Синоптики заявили, что среда, 5 февраля, станет самым холодным днем с начала зимы в Москве. Об этом рассказала РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Так, днем температура воздуха в столице составит от минус 3 до минус 5 градусов, а к вечеру продолжит опускаться. Эксперт заверила, что так холодно текущей зимой еще не было.

«Снеговые облака постепенно покинут территорию Москвы и области, мы увидим солнце. При переменной облачности в первой половине дня еще местами не исключен небольшой кратковременный снег, а во второй половине дня обойдется без осадков», — отметила Волосюк.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также рассказал о солнечных днях, которые ожидают москвичей. Кроме того, он пообещал, что в столице в ближайшие дни завершится период аномально теплой погоды, 8 и 9 февраля температура воздуха ночью опустится до минус 15-17 градусов, днем — до минус 12 градусов.

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