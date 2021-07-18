Москвичам пообещали скорое похолодание

Научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» пообещал жителям Москвы похолодание.

По его словам, уже в выходные в городе и Подмосковье ожидаются кратковременные осадки, а потом эта тенденция начнет только усиливаться.

«С 19-го числа ситуация значительно меняется. Восстанавливается так называемый зональный процесс. Вместо блокирующего антициклона, который определял погоду в течение длительного времени, начнется перемещение воздушных масс с запада на восток, воздух будет достигать центра Европейской России», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что возможны грозы с порывами ветра 15–20 метров в секунду.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что вероятность того, что после аномального лета в России зимой будут сильные морозы, достаточно высока. «Глобальные изменения климата ведут в первую очередь к меридиональной составляющей переноса. То есть учащаются явления, которые приводят либо к сильной жаре, либо к интенсивным заморозкам и хорошим морозам. Вот это — повторяемость подобного рода явлений — будет увеличиваться», — сказал он.

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