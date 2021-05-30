Москвичам пообещали скорый конец дождей

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам, что дожди в столице закончатся к 1 июня. Его прогноз передает ТАСС.

Как пояснил синоптик, во второй половине дня 30 мая атмосферное давление начнет повышаться. «Это приведет к тому, что существенных осадков ожидать не приходится», — отметил он. В понедельник, 31 мая, осадки еще возможны, однако во вторник, 1 июня, их уже не будет.

При этом температура воздуха в эти дни будет на 3-4 градуса ниже нормы. «Нынешняя весна холодно прощается с москвичами», — заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что днем 29 мая в Москве выпало около 40 процентов месячной нормы осадков. Их прирост с утра субботы на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ составил 20 миллиметров, добавили там.

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