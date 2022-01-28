Москвичам пообещали снег и порывистый ветер

Облачность, снег и порывистый ветер ожидаются в Москве в пятницу, 28 января. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, снег в столице будет идти в течение всего дня. Температура воздуха в Москве составит от 6 до 4 градусов мороза, в Подмосковье — от минус 9 до минус 4 градусов. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже обычного и продолжит понижаться.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильном похолодании в Москве 28 января. Кроме сильного похолодания, метеоролог спрогнозировал снижение показателей атмосферного давления.