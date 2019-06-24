Москвичам пообещали тепло после ультраполярного вторжения

На следующей неделе в Москву после значительного похолодания вернется летнее тепло. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По словам метеоролога, в начале июля в столице снова потеплеет. «Температура постепенно придет в норму», — пообещала она.

При этом, отметила Волосюк, ожидать возвращения 30-градусной жары не стоит — температура приблизится к средним июльским значениям и составит порядка плюс 23,1 градуса.

23 июня синоптики предупредили москвичей о мощном ультраполярном вторжении, которое ожидает столичный регион на этой неделе. Температурный фон резко понизится до климатических показателей сентября: ночью столбики термометров опустятся до плюс 5-10 градусов, днем будет около плюс 12-17 градусов.

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