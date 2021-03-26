Москвичам пообещали теплые выходные

Синоптики пообещали москвичам тепло в предстоящие выходные дни 27 и 28 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, в субботу, 27 марта, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью будет достигать двух градусов тепла, днем — до шести градусов. В ночь на воскресенье, 28 марта, немного похолодает до минус двух градусов, однако днем воздух прогреется до девяти градусов. Осадков в эти дни не ожидается. С теплой погоды без осадков начнется и следующая неделя.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о начале в Москве метеорологической весны, которая пришла в столицу с опозданием на четыре дня. Синоптик пояснил, что в городе начался период, когда среднесуточная температура устойчиво находится на отметке выше нуля градусов.

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