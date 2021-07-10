Москвичам пообещали тройной рекорд жары

В ближайшую неделю в Москве могут быть побиты три рекорда тепла. Об этом рассказал в своем Facebook-аккаунте ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию и падут прежние достижения 1936, 1951 и 2010 годов соответственно», — отметил он.

По словам синоптика, жара в столице продержится всю неделю, максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов.

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